Dal sito Juventus.com:

Ancora una volta, una folta schiera di bianconere rappresenterà le proprie nazionali durante la sosta, che vedrà in campo le giocatrici tra giovedì 26 novembre e martedì 1 dicembre nelle Qualificazioni agli Europei del 2022.



Sciberras sarà la prima juventina in azione, quando Malta affronterà la Georgia il 26 novembre a mezzogiorno, prima di sfidare Israele il 1 dicembre alle 18.

La successiva sarà Bacic con la Croazia: affronterà la Lituania il 27 novembre alle 16 e la Romania il 1 dicembre alle 16.



La Staskova giocherà una sola partita con la sua Repubblica Ceca: ospiterà la Moldavia il 1 dicembre alle 15. Quel giorno, inoltre, ci saranno in azione: Sembrant con la Svezia (contro la Slovacchia alle 18) e Hyyryen con la Finlandia (farà visita alla Scozia alle 20.30).



E non è tutto. Ci sarà infatti un derby juventino quando Boattin, Bonansea, Caruso, Cernoia, Galli, Gama, Girelli, Giuliani e Rosucci viaggeranno in Danimarca per il match di ritorno contro la nazionale di Sofie Pedersen: calcio d'inizio alle 17.15, sempre il 1 dicembre.