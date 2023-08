Conclusa la "telenovela" della, per la quale sembra essere stato scongiurato il rischio della mancata iscrizione al campionato di Serie A, sta andando verso la definizione anche il futuro di tre giocatrici della. Come raccolto dalla nostra redazione sia Evache Michela, che in questi giorni si stanno allenando con le bianconere, indosseranno la maglia della squadra blucerchiata, di cui stanno aspettando solo la ripartenza (entrambe hanno già un accordo con il club). Diversa invece la situazione di Asia, che nelle ultime settimane ha convinto mister Joee potrebbe finire per restare a Torino: la decisione definitiva su di lei sarà presa dopo l'impegno in Champions League del 9 settembre.