Si vociferava di un possibile ritorno a Torino allaWomen di Martinama non sarà così. La giocatrice dopo una stagione in Serie B alla Lazio, con la promozione sfumata per un soffio, è attesa da un palcoscenico importante. Per lei una stagione in Serie A, si trasferirà alla. Momentaneamente in prestito ma non è da escludere un diritto di riscatto futuro per la società viola.