Congratulations to Matilde Lundorf for making her debut with the Danish national team today pic.twitter.com/HOMU5NZFAH — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 16, 2022

Giornata importante, quella di oggi, per Matilde Lundorf. L'esterna della Juventus Women, infatti, ha debuttato con la nazionale danese. Il debutto è arrivato in Algarve Cup, contro l'Italia che ha vinto il match con un gol di Bonansea. Lundorf, invece, entrata nel secondo tempo, ha sfiorato il gol, ma è stata murata dall'ex bianconera Giuliani. La Juventus, attraverso i propri canali social, ha fatto gli auguri a Lundorf per il suo debutto internazionale.