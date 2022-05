Dopo la cavalcata vincente della Juventus Women lunga una stagione, che ha portato al triplete italiano con scudetto, Supercoppa e Coppa Italia, è tempo di recuperare le energie, in vista di un nuovo anno che comincerà presto, con i preliminari di Champions League e che, in realtà, non è ancora del tutto terminato visto che molte juventine saranno impegnate a luglio con gli Europei. Per le bianconere, però, adesso è tempo di staccare, godersi le vacanze e ricaricare le batterie.



