"Chelsea e Juventus a caccia del sognoIl Gruppo A era stato definito il 'girone d'acciaio' da molti osservatori dopo il sorteggio di settembre, e in effetti da questo girone ci potrebbe essere una grande sorpresa con l'eliminazione di una big. Alla fine del tempo regolamentare della terza giornata, il Wolfsburg era davanti la Juventus e sembrava che loro e il Chelsea fossero lanciate verso la qualificazione. Tuttavia, nei minuti di recupero Cristiana Girelli ha segnato il gol del pari della Juve e nella giornata successiva le bianconere si sono imposte a sorpresa per 2-0 in casa del Wolfsburg scavalcando le due volte campionesse in classifica a due giornate dalla fine.Il Chelsea invece è andato a +3 sul secondo posto grazie alla vittoria su un Servette FCCF ormai fuori dai giochi. Se il Chelsea dovesse battere la Juve, come già fatto a Torino all'andata, le Blues passerebbero come prime del girone. La Juventus invece supererebbe il girone se mercoledì dovesse fare più punti del Wolfsburg, ma considerato lo storico risultato in Germania, tutto è possibile per le italiane. L'allenatore della Juve, Joe Montemurro, tornerà nell'impianto di Kingsmeadow dove ha vissuto momenti altalenanti da allenatore dell'Arsenal, col quale ha inanellato una serie di sconfitte ma ha anche vinto 5-0 a ottobre 2018, un risultato che ha contribuito a spingere le Gunners alla vittoria del titolo inglese."