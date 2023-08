La nuova stagione dellaWomen è ormai alle porte, anche se la prima gara tra le mura amiche è in programma a fine settembre. La nuova casa delle bianconere dopo sei anni a, al campo Ale&Ricky sarà lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella, a circa un'ora di distanza da Torino. I giardinieri della Vecchia Signora hanno lavorato per rifare il manto dell'impianto ed ora si stanno sistemando i seggiolini, manca sempre meno, nel frattempo però le bianconere si preparano a giocare su un nuovo manto. Dopo i primi sei anni sul sintetico dell'Ale&Ricky lo stadio diinfatti presenta un manto in erba naturale.Niente in casa Juventus viene lasciato al caso, si sa. Le amichevoli programmate dalla società bianconera sono infatti tre: la prima il 24 agosto a, il trofeo Gamper contro le Blaugrana. L'Estadi "Johan Cruyff" infatti è in erba naturale, discorso analogo per lo stadio Ferruccio di Seregno dove si giocherà il prossimo 28 agosto la seconda amichevole stagionale della squadra di Joe Montemurro contro ilWomen. Ha fatto anche scalpore la scelta di disputare a porte chiuse la terza amichevole, l'unica tra le mura amiche: quella contro il. Il motivo però sembra essere sempre quello: la volontà di giocare in un campo differente dall'Ale&Ricky ma sempre all'interno del JTC di Vinovo, un campo che presenti il manto in erba naturale ma non predisposto ad accogliere i tifosi.