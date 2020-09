La Juventus ha vinto ciascuna delle 17 gare in Serie A Femminile disputate contro una squadra neopromossa, realizzando almeno due gol in ognuna di queste sfide (3.5 reti in media). Suprema. E' quanto emerge dai dati Opta.



IL TABELLINO DELLA GARA



Juventus - San Marino Academy 2 - 0

“Campo Ale&Ricky” – Via Stupinigi, 182 – Vinovo (TO)



Marcatori: 26’ st Girelli (J), 36’ st Caruso (J)



Juventus: Giuliani (1’ st Bacic), Hyyrynen, Lundorf, Boattin, Sembrant, Galli, Cernoia (39’ st Ippolito), Rosucci (Cap.) (17’ st Caruso), Girelli (35’ st Staskova), Bonansea, Zamanian (17’ st Berti). A disposizione: Tasselli, Giordano, Pedersen, Carrer. Allenatrice: Rita Guarino



San Marino Academy: Nozzi, Micciarelli, Menin (Cap) (17’ st Baldini), Rigaglia (30’ st Vecchione), Ciccioli, Brambilla, Venturini, Muya, Piazza, Chandarana, Barbieri (11’ st Di Luzio) . A disposizione: Salvi, Montalti, De Sanctis, Labate, Kunisawa, Cecchini. Allenatore: Conte Alain



Arbitro: Mattia Caldera di Como (Assistenti: Simone Biffi di Treviglio, Davide Conti di Seregno).

Ammonite: nessuna