Le Juventus Women vincono la seconda gara nella Poule Scudetto. Dopo il Milan, ecco l'Inter, per due preziosi successi. Che il sito ufficiale bianconera racconta così:"La Juventus ha trovato la rete in 66 partite consecutive di Serie A, eguagliata la striscia più lunga registrata nell’era dei tre punti a vittoria: quella del Tavagnacco, che arrivò a 66 tra febbraio 2012 e marzo 2014.Linda Sembrant ha segnato il 7° gol in Serie A, secondo in questo campionato dopo quello contro il Milan del quattro febbraio scorso; per la svedese questa è stata la prima rete realizzata in trasferta in massima serie mentre l’Inter (due) è l’unica squadra contro cui ha segnato più di un gol nel torneo.A partire dalla stagione 2020/21 Linda Sembrant ha segnato quattro reti in Serie A sugli sviluppi di un corner; tra le fila della Juventus solo Cristiana Girelli (nove) ha realizzato più gol rispetto alla svedese dalla medesima situazione di gioco nel periodo in massima serie.Arianna Caruso ha realizzato sei assist in questa Serie A, solo la compagna di squadra Julia Grosso (sette) ne ha fornito di più nel torneo in corso; a partire dal campionato 2020/21 ha preso parte a quattro reti contro l’Inter in massima serie (due gol e due assist) contro nessun’altra squadra vanta più partecipazioni (quattro anche contro Pomigliano e Sampdoria).L’Inter è l’unica squadra contro cui Cristiana Girelli ha partecipato ad almeno un gol in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A (tre reti e cinque assist – record nel periodo per la classe ’90 contro una singola avversaria).Barbara Bonansea ha realizzato cinque reti nel campionato in corso; a partire dal 2020/21 ha realizzato quattro reti contro l’Inter in Serie A, contro nessun’altra squadra vanta più marcature nel periodo (quattro anche contro la Fiorentina).La Juventus ha vinto sei trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 (serie di 19 in quel caso, iniziata nel febbraio 2020).La Juventus è diventata la prima squadra a centrare 10 vittorie contro l’Inter in tutte le competizioni.Sara Gunnarsdóttir ha segnato il secondo gol in Serie A dopo quello realizzato contro il Parma lo scorso 19 novembre.La Juventus (nove) è la squadra che ha segnato più reti di testa in questa Serie A.Solo il Milan (otto) ha segnato più reti rispetto alla Juventus (sei) sugli sviluppi di un corner nella Serie A in corso".