Ancora record per lache ieri sera ha battuto per 4-0 il Racing Union sotto la pioggia di Vinovo. Di seguito le statistiche dal sito ufficiale della Juventus:ANCORA MARTINA - Come nella passata stagione, anche quest'anno è stata Martina Rosucci a segnare il primo gol delle Juventus Women in gare ufficiali. Quello di ieri sera ha un valore simbolico ancora più grande perchè è il primo delle bianconere da quando sono diventate professioniste.Nella vittoria per 4-0 contro il Racing Union non si sono registrate doppiette. Sono andate a segno quattro giocatrici differenti: Rosucci, appunto, Girelli, Caruso e Bonfantini.Con lo splendido calcio di punizione che ha portato le Juventus Women sul momentaneo 3-0, Arianna Caruso ha segnato il suo 40° gol con la maglia bianconera.Cristiana Girelli risponde sempre presente. Anche ieri l'attaccante bianconera ha trovato la via della rete, avvicinandosi sempre di più al traguardo delle 80 marcature con le Juventus Women. Gol per la cifra tonda che sarebbe arrivato se, sul calcio di rigore assegnato nella ripresa, non ci fosse stato di mezzo il palo tra la numero 10 di Mister Montemurro e la porta delle lussemburghesi.Ieri è stata anche la prima da titolare in UEFA Women's Champions League per Roberta Aprile. Esordio con clean sheet.