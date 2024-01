LaWomen ha ancora tutto in gioco per la stagione in corso, dallo Scudetto alla Coppa Italia e la Supercoppa che è alle porte il prossimo 7 gennaio a Cremona, con il chiaro obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta ai calci di rigore dello scorso anno. Nel vivaio della Vecchia Signora continuano a crescere giovani talenti da osservare attentamente in questo 2024 e da cui ci si aspetta la consacrazione definitiva. In gallery i 10 talenti della Juventus Women da seguire in questo 2024, da cui ci si aspetta parecchio.