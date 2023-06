Evelina, classe 2003, era approdata a Torino dalla Svezia la scorsa estate. Nelle prime apparizioni con la maglia bianconera ha messo in mostra il suo talento, si pensi alla prima gara dicontro il Como Women. Poi una lenta discesa nelle gerarchie di Joeed il suo impiego nella Primavera di Silviaper le Final Four ma anche per qualche gara importante nel corso del campionato. Ma ora che ne sarà di lei?La decisione finale per il futuro di Evelina non è ancora stata presa, tuttavia si va verso la rescissione consensuale del contratto. La giocatrice poi sceglierà la sua nuova destinazione, probabilmente un rientro nella sua Svezia.