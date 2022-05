Sabato la Juventus Women tornerà in campo per la penultima giornata di Serie A. Alle ragazze di Joe Montemurro basterà un punto contro il Sassuolo per ipotecare il quinto Scudetto consecutivo. Per il momento le bianconere sono inseguite dalla Roma che dista cinque punti. Proprio per questo con un punto la Juventus manterrebbe il distacco e vincerebbe aritmeticamente il quinto titolo consecutivo.