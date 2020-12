4







Prendiamo in prestito una frase di Stefano Braghin e la poniamo al centro del ragionamento: il Lione è una squadra che non commette errori, né li concede. La Juve, al contrario, ne ha commessi e ne ha concessi. Era naturale arrivare in Francia con poche aspettative, e in questo le ragazze di Rita Guarino hanno saputo sorprendere ancora: la sconfitta a fine partita non è stata indolore, ha bruciato in maniera maledetta. Si vedeva dai volti bassi e dallo sconforto, si vedeva soprattutto dalle reazioni a caldo. A partire dalla coach: "Abbiamo sbagliato l'approccio e certe leggerezze non possiamo permettercele". Attenuanti, zero. Alibi, neanche l'ombra.



COSA RESTA - Dunque, cosa resta? Le due partite sono state profondamente diverse, ad unirle soltanto l'impegno delle ragazze. Che non è mai venuto meno, neanche quando nei finali di partita energie fisiche e nervose sono scivolate via più veloci delle gocce di sudore. E' anche questo un aspetto su cui la Juventus s'impegna a lavorare, sulla differenza mentale e non solo qualitativa tra chi vince e chi fatica ancora a superare il primo turno in Champions League. Se la sfida dell'Allianz Stadium aveva dato una scossa e accorciato le distanze, Lione ha relegato quella gara a grande impresa. Troppo grande. Quasi illusoria.



IN ITALIA - Il cammino ora è fatto di due grossi appuntamenti: la Supercoppa, al rientro dopo Natale, e chiaramente il prosieguo in campionato. Dove una squadra reduce da dieci vittorie su dieci dovrà semplicemente limitarsi a continuare sulla stessa rotta. Pure questa è un'impresa, se vogliamo. Perché la motivazione sta nei dettagli e il ruolo di favorita non garantisce immunità da passi falsi.