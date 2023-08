Estelle. È lei il profilo individuato da Stefanoper chiudere il mercato in entrata della Juventus Women e completare il reparto difensivo. Trasferimento, quello dal Psg che ad oggi ne detiene il cartellino, che sarà a titolo gratuito con bonus e percentuale sulla rivendita in favore del club parigino: da questo punto di vista, l'accordo é già stato raggiunto.Lato calciatrice, però, c'é la richiesta di rallentare, di prendersi qualche giorno per riflettere prima della definitiva stretta di mano. La proposta d'ingaggio della Juventus aé al ribasso rispetto a quanto percepisce daled é lei a doversi accordare affinché il margine venga coperto proprio dal club francese.Si continua a lavorare per limare i dettagli, dunque.