Il weekend del 4-5 settembre la Juventus Women disputerà lacontro la Fiorentina, un avversario ambizioso che può subito mettere in difficoltà le bianconere dopo l'esordio stagionale contro la neopromossa Pomigliano. E questo match tra la Juve e le viola avverrà in una cornice d'eccezione:lo stadio dove gioca la squadra maschile del capoluogo toscano. Sempre suggestivo quando il pallone giocato dalle donne può rotolare negli stessi campi di quello giocato dagli uomini. Come quando la Juve Women gioca all'Allianz Stadium o ha giocato a San Siro.