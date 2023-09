Manca circa un'ora al calcio d'inizio della gara traWomen e Pomigliano in programma a Torre del Greco e valida per la prima giornata di Serie A femminile. Chi non si accomoda nemmeno in panchina è Maelle, in molti si stanno interrogando sulle motivazioni., di conseguenza a rotazione una bianconera dovrà restare fuori. In questa prima giornata è il turno di Garbino che quindi non potrà scendere in campo contro il Pomigliano.