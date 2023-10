Era lo scadere della gara di ieri traWomen eVerona, bianconere in vantaggio per 6-0. L'estremo difensore del Chievo Verenaclasse 2004 si scontra con una compagna di squadra e resta a terra, tra urla e dolore. Barbara, che indossava la fascia da capitano della Juventus Women ieri, corre subito verso la giocatrice, si accovaccia accanto a lei, le prende il volto tra le mani e le parla senza interruzione, cercando di calmarla. Bonansea le resta accanto fino al momento dell'uscita dal campo dello sfortunato portiere in barella. Gesto grandissimo quello della numero 11 bianconera, in fondo il calcio è anche questo.