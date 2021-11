Alle 12.30 di oggi, a Vinovo, laaffronterà lain Serie A: è il primo confronto tra le due squadre nel massimo campionato femminile italiano, e le bianconere - che hanno vinto tutte le 21 gare contro le neopromosse - potrebbe diventare la prima formazione capace di vincere tutte le prime nove sfide del torneo per due stagioni consecutive dal 2004/05. Cristianaha segnato otto reti contro le biancocelesti in Serie A dal 2009/10 ad oggi, nel periodo ha realizzato più gol solo contro l'Empoli (10), considerando le avversarie attualmente nella competizione. Ma attenzione ad Adriana: la spagnola è la prima giocatrice che ha segnato almeno tre reti nelle prime otto giornate dalla Lazio in una stagione di Serie A a partire da Cristina Cassanelli nel 2012/13 (sempre tre reti).