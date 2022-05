Ultima di campionato per la Juventus Women, che alle 14.30 affronterà in trasferta il Milan dopo aver festeggiato il quinto scudetto consecutivo. E i precedenti, anche in questo caso, sono a favore delle bianconere. Come riporta il sito ufficiale del club, infatti, nessuna squadra ha battuto le rossonere più spesso della Vecchia Signora, otto in tutte le competizioni, comprese le quattro sfide di questa stagione (Serie A a dicembre, Supercoppa italiana a gennaio e semifinali di Coppa Italia tra marzo e maggio) collezionando 18 gol lungo la strada.