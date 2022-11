In questi istanti si sta disputando il match di campionato tra la Juventus Women e il Como, con le bianconere che hanno dovuto fare i conti con un piccolo problema prima dell'inizio della gara. L'attaccante Barbara Bonansea ha infatti avvertito un fastido nel riscaldamento ed è stata messa in panchina in via precauzionale da Montemurro. Al suo posto gioca Girelli.