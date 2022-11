Pareggia la Juventus Women contro il Como Women che conferma ancora il suo periodo di splendida forma. Per le bianconere il vantaggio è di Julia Grosso, poi sbaglia un rigore la squadra ospite con Giulia Rizzon ma il pareggio lo sigla la ex di giornata Chiara Beccari.IL TABELLINOMarcatori: 21' Grosso (J), 68' Beccari (C)Juventus Women (4-3-3) - Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Sembrant, Lundorf; Caruso (75' Cernoia), Pedersen, Grosso (68' Zamanian); Bonfantini (75' Duljan), Cantore, Girelli. All. Montemurro.A disposizione: Aprile, Forcinella, Salvai, Boattin, Duljan, Zamanian, Cernoia, Bonansea, ArcangeliComo Women: (4-3-3) - Beretta; Ceccotti, Rizzon, Lipmann, Borini; Pastrenge (62' Picchi), Karlernas, Hilaj, Beccari (90' Bianchi) ; Kubassova (62' Di Luzio), Pavan (80' Rigaglia). All. De La FuenteA disposizione: Korenvciova, Cavicchia, Beil, Rigaglia, Liva, Bianchi, Di Luzio, Picchi, CarravettaAmmonite: Peyraud-Magnin (J), Picchi (C), Borini (C), Girelli (J)Note: rigore sbagliato da Rizzon68'- Pareggia il Como con Beccari che si invola e a tu per tu con PPM la supera64'- Gran tiro di Cantore che trova la respinta di Beretta60'- Cambi per il Como, entrano Picchi e Di Luzio per Pastrenge e Kubassova57'- Dal limite si presenta Rizzon che calcia a giro ma è alto di un soffio56'- Progressione del Como con Kubassova, sgambettata da Lundorf, punizione dal limite55'- Tentativo di Cantore della lunga distanza, alto sopra la traversa46'- Inizia la ripresaINTERVALLO40'- Tentativo di Grosso che si fa fermare a Beretta, sulla respinta calcia Bonfantini che colpisce la parte alta della traversa37'- Pavan prova la conclusione a giro dalla distanza, presa plastica di PPM34'- Sul dischetto si presenta Rizzon ma si fa ipnotizzare da PPM33'- Rigore per il Como, Beccari sgambettata da Sembrant21'- Gol della Juve con Julia Grosso servita in profondità da Cantore, a tu per tu con Beretta con la collaborazione del palo non sbaglia19'- Prova la conclusione Girelli ma è centrale, facile preda di Beretta16'- Si accende Beccari che impegna Peyraud-Magnin in una grande parata. Sulla respinta segna Rizzon ma è fuorigioco15'- Cantore serve Girelli in mezzo all'area che di testa appoggia in rete ma è fuorigioco11'- Calcio d'angolo per la Juve, Girelli prova a fare sponda, allontana Rizzon10'- Squillo della Juventus con Caruso che serve Cantore, brava Beretta in chiusuraCalcio d'inizio