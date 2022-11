Lapareggia per 1-1 contro ilWomen a Vinovo. Prima rete in maglia bianconera per Julia Grosso. Per le lariane l'ex di giornata Chiara Beccari. Questi i nostri voti:Grande parata sul rigore di Giulia Rizzon alla mezz'ora di gara. Poi un'altra bella parata nel primo tempo ma la giocatrice è in fuorigioco. In occasione della rete non ha grandi colpe.Viene spostata prima a destra e poi a sinistra, partita ordinata, si propone spesso ma non sempre viene coinvolta nella manovra.Ingenua nel farsi saltare da Beccari, a quel punto non può far altro che commettere fallo che costa un rigore per il Como. Si fa saltare da Di Luzio in occasione del pareggio delle lariane.Nel primo tempo il duello con Beccari la mette in difficoltà in un paio di occasioni. Nella ripresa recupera la sua posizione.Schierata per la prima volta a sinistra, in difficoltà nel duello con Beccari torna a destra. Nel secondo tempo leggermente più propositiva ma nel primo tempo non si vede. In un'occasione anche saltata da Pavan.Primo gol con la maglia della Juventus, si fa ipnotizzare da Beretta quando ha sui piedi il pallone del raddoppio. Si fa saltare da Beccari in occasione della rete del Como. Bene ma non benissimo. Dal 68'5 si divora un'occasione clamorosa calciando alto, non riesce a dare l'effetto sperato il suo ingresso.Recupera meno palloni del solito, spesso si estrania dal vivo del gioco, nel complesso una delle poche a salvarsi- Gioca tra le linee, nel primo tempo è una delle protagoniste. Nella ripresa si vede molto meno. Dal 75S.V.Appare quasi svogliata, superficiale. Nel primo tempo subisce un tunnel e non prova nemmeno a recuperare l'avversaria. Non si rende mai pericolosa, pochissime azioni create dal suo lato. Dal 80'S.V.Nel primo tempo lotta molto e si prende molti falli con l'esperienza, nella ripresa è quasi assente come il resto della squadra.Fa sporcare subito i guantoni a Beretta. Suo l'assist a Grosso per il vantaggio. Nel momento di calo generale è l'unica a provarci sempre spronando anche le compagne, mai rinunciataria. Migliore in campo senza dubbi.I cambi non bastano, la Juventus sembra incapace di reagire, subisce il gioco del Como. Se porta a casa un punto grandi meriti a PPM che respinge il rigore nel primo tempo.