Riaprono oggi i cancelli del Training Center di Vinovo, dove, sotto la guida di Joe Montemurro, affiancato da Matteo Scarpa, già vice di Rita Guarino. Le calciatrici bianconere sono convocate nel primo pomeriggio, per poi svolgere. Si partirà subito forte, perché il primo grande obiettivo della stagione è distante poco più di un mese:UWCL -, squadra macedone. Nell’altra semifinale, St. Polten contro Besiktas; le due vincenti si sfideranno il 21 agosto e da lì uscirà la compagine che proseguirà il proprio percorso europeo con una sfida ad eliminazione diretta, ultimo preambolo prima della fase a gironi. Una formula cervellotica, puntare alla fase a gironi sarà ancora una volta complicato, ma: per dare alla squadra bianconera una nuova mentalità e un gioco più europeo.ROSA –. La sessione di mercato estiva non ha, fin qui, regalato grosse sorprese. Il direttore Stefanoe il suo staff, d’altronde, ritengono questa squadra già competitiva, e in Italia l’ha ampiamente dimostrato. L’unica grande rivoluzione è avvenuta tra i pali: gli addii di Laurae Dorissono stati coperti dagli inserimenti della francese ex Atletico Madrid, già allenata da Montemurro, Paulinee da Roberta, ufficializzata ieri. Torna a casa Martina, dopo tre anni passati in prestito al, un vero e proprio jolly per il reparto difensivo bianconero. A centrocampo, pesa la partenza di Yaya, centrocampista di grande quantità, destinata all’. Al suo posto nessun acquisto, verrà data maggior fiducia e minutaggio alla giovane. In attacco, il ritorno diin Brasile non ha lasciato spiazzata la società bianconera che si è adoperata per portare a Torino l’attaccante ex Roma Agnese. Il grande colpo di mercato, può essere considerato la permanenza di Barbarache, ad un certo punto della passata stagione, dopo il suo passaggio nella scuderia di Mino Raiola, sembrava essere destinata ad un top club europeo.