Intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) il tecnico della Juventus Women Joeha svelato quali siano le condizioni di Sara Bjorkuscita dopo mezz'ora della gara contro la Roma. Queste le sue parole:"Mentalmente la squadra sta bene, la freschezza mentale è importante per noi, ci sarà sempre qualcuno che recupera prima e chi dopo ma la squadra in generale sta bene, c'è entusiasmo per domani sera. L'unica da valutare é Gunnarsdottir".