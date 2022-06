La Juventus Women ha concluso al meglio la stagione. Il triplete italiano ne è la conferma, un'annata ottima e ricca di successi. Sicuramente un ruolo dove rispetto alla scorsa stagione ci sono stati parecchi cambiamenti è stata la porta. Con Pauline Peyraud-Magnin confermata resta da definire il futuro di Roberta Aprile e Camilla Forcinella. Queste le informazioni apprese dalla nostra redazione:



APRILE - Il portiere siciliano classe 2000 è ancora di proprietà dell'Inter, dove ha militato in precedenza dopo aver esordito con la Pink Bari. Tuttavia l'intenzione della Vecchia Signora è quella di riscattarla e tenerla come vice di PPM. Accordo praticamente raggiunto con i nerazzurri e poi Roberta si legherà definitivamente alla Juve. In questa stagione ha sempre garantito sicurezze.



FORCINELLA - Destino diverso quello di Camilla Forcinella. Il portiere ha rinnovato a gennaio con la Fiorentina prima di trasferirsi in prestito alla Juve. Tuttavia ha convinto staff e dirigenza oltre ad essersi integrata molto bene con il gruppo squadra. Sembra che la Juventus abbia intenzione di riscattarla. Vista la sua giovane età però (classe 2001) è probabile l'ipotesi di un prestito in un club che possa garantirle minuti preziosi per crescere.