Nonostante il percorso netto in campionato, la Juventus Women non può allentare la pressione perchè al secondo posto, a soli tre punti di distanza, c'è il Milan autore di un percorso straordinario. La volontà è quella di dare l'assalto al primo posto delle bianconere e per questo il club è intervenuto sul mercato. Il Milan ha ufficializzato oggi l'acquisto di ​Yui Hasegawa: giovane calciatrice giapponese, 24 anni, che gioca in fascia. Fin da giovanissima è stata nel giro della nazionale e nel 2014, a 17 anni, ha vinto un mondiale di categoria vincendo il Pallone d'Argento. Arriva dall'​NTV Beleza, squadra riconosciuta in Giappone come sinonimo di qualità. La sfida alla squadra di coach Guarino è lanciata!