BILANCIO - La Juventus ha vinto sette delle otto gare contro il Sassuolo in Serie A (1P) e ha tenuto la porta inviolata in cinque confronti con le neroverdi, inclusi i due più recenti.L'INIZIO DELLA STRISCIA - La Juventus è la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitte in Serie A (49 - 47V, 2N). L’ultimo ko nel massimo campionato è arrivato proprio contro il Sassuolo in trasferta, nel marzo 2019. Decisiva la rete di Tomaselli nel finale dopo quelle di McSorley e Girelli.GOLEADOR - Solo Cristiana Girelli (cinque) ha segnato più gol di Valentina Cernoia contro il Sassuolo in bianconero in Serie A (quattro, inclusa la sua ultima doppietta nel massimo campionato, lo scorso aprile in casa delle neroverdi).NON SI PASSA - Roberta Aprile (100%) e Pauline Peyraud-Magnin (91%) sono i due portieri con la miglior percentuale di tiri parati in questo campionato.EX - Martina Lenzini è una ex della gara: 53 presenze con il Sassuolo per la bianconera, collezionate nelle precedenti tre stagioni di Serie A. La giocatrice della Juventus è il difensore centrale che conta più passaggi riusciti nella metà campo avversaria in questo campionato (152).