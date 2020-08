Dopo la vittoria per 2-1 della Juventus Women sul Montpellier nella partita inaugurale del Trofeo Veolia di Lione, si sono espresse sui social sia il coach Rita Guarino che la capitana Sara Gama. Simile messaggio, di forte ottimismo, per una squadra che nel precampionato ha già vinto 6-1 contro la Florentia San Gimignano e 4-0 contro la Servette. Questo in sintesi il messaggio di Guarino e Gama: ottimo impatto, ottimo atteggiamento, pure in un contesto internazionale. C'è solo da continuare su questa strada. Appuntamento sabato contro il Lione.