Di nuovo in campo la Juventus Women per la gara di ritorno della Coppa Italia Ferrovie dello Stato contro l'H&D Chievo Verona. All'andata nella città scaligera le bianconere si erano imposte per 3-0 con la doppietta di Cristiana Girelli e la rete di Valentina Cernoia. Un passo verso le semifinali è già stato fatto, ora va in scena il secondo atto. Non sarà della gara Sofia Cantore, squalificata per aver rimediato due ammonizioni nella competizione.JUVENTUS WOMEN: in attesaH&D CHIEVO VERONA: in attesaArbitro: Bozzetto di Bergamo