La Juventus Women batte l'H&D Chievo Verona e approda alle semifinali di Coppa Italia dove troverà l'Inter. Queste le nostre pagelle:Chiamata in causa nella ripresa non impeccabile sull'intervento ma se la cava.Gara di controllo, tiene bene la difesa. Dal 56'6 attenta e precisa in chiusura.Sufficiente, tranquilla nelle chiusure difensive. Dal 72'6 gara sufficiente della numero 10 che trasforma il rigore al 92esimo.Una buona gara. Nella ripresa dopo l'uscita di Rosucci e Bonansea diventa anche capitano.Esordio in maglia bianconera, dopo una partenza in sordina ingrana ed entra nel vivo del gioco.Dopo Brescia e Cittadella un'altra buona gara. Spinge e si propone molto.Ritorna titolare dopo tempo. Una gara nel complesso sufficiente, gestisce bene il gioco. Dal 56'6 perde un pallone sanguinoso a centrocampo, poi non si fa più sorprendere.Una buona prestazione coronata dal gol su calcio di rigore. Una delle migliori. Dal 716 venti minuti di gara sufficienti.Si procura il calcio di rigore che vale il raddoppio di Caruso. In corsia si fa vedere spesso. Buona gara, una delle migliori.Un paio di squilli degni di nota. I suoi primi 90 minuti da titolare in bianconero.Ritorna dal primo minuto. Buono il gol che sblocca la gara, macchinosa in alcuni movimenti. Dal 56'6 gara pulita, sufficiente.Lascia spazio alle esordienti, la qualificazione era già ipotecata nella gara di andata. La Juventus Women vola in semifinale di Coppa Italia.