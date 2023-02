Oggi pomeriggio alle 14:30 la Juve Women scenderà in campo per affrontare la sfida di Coppa Italia contro il Chievo. Montemurro però dovrà fare a meno di 3 presenze di spessore, dato che oltre alla squalificata Sofia Cantore mancheranno anche Peyraud-Magnin a causa di un influenza e Cernoia per via dell'infortunio ancora da recuperare.