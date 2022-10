Alle ore 18.30 ci sarà la conferenza stampa di vigilia di Women's Champions League. La Juventus Women domani scenderà in campo in trasferta contro lo Zurigo. In conferenza stampa alle 18.30 insieme a mister Joe Montemurro parlerà Lisa, reduce dalla vittoria del premio "calciatrice dell'anno" consegnatole ieri sera al Gran Galà del Calcio AIC.