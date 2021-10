Champions League femminileAllianz StadiumJUVENTUS WOMEN - CHELSEA 1-2(31' Cuthbert [C], 37' Bonansea [J], 69' Harder [C])Juve (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai (73' Lenzini), Boattin; Rosucci (81' Caruso), Pedersen (89' Zamanian), Cernoia; Bonansea (73' Bonfantini), Girelli (81' Staskova), Hurtig. A disp: Aprile, Hyyrynen, Nilden, Giai, Beccari, Pfattner. All. Joe MontemurroChelsea (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert (66' Fleming), Leupolz, Ji (74' Ingle), Reiten; Kirby (83' J. Andersson), Kerr, Harder. A disp: Musovic, Telford, Nouwen, England, Mjelde, Charles, Spence, Fox. All. Emma HayesArbitro: Ivana Martincic (Croazia)