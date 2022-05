Non basta il triplete per fermare la Juventus Women. Le bianconere dopo aver vinto lo Scudetto, il quinto consecutivo, posizionano anche tre giocatrici nella top 11 stagionale stando ai dati raccolti da Opta Paolo e riportati dalla Figc sul suo portale. Le tre bianconere sono Amanda Nilden, Lisa Boattin e Valentina Cernoia. Oltre a loro l'attaccante Sofia Cantore che in questa stagione era in prestito al Sassuolo ma è più che mai vicina al ritorno in bianconero, manca solo la firma. Questi i motivi della top 11:



- Amanda Nildén (TD) – La svedese è uno dei cinque difensori che hanno partecipato a più di cinque gol nella Serie A 21/22, (sei – una rete e cinque assist). Inoltre, considerando solo i passaggi vincenti serviti dalle colleghe di reparto, solo la rossonera Linda Tucceri (sette) la precede nel torneo.



- Lisa Boattin (TS) – Boattin è il difensore che nella Serie A 2021/22 ha segnato più gol (sei) ed effettuato più tiri nello specchio (10). Tra le giocatrici in questo ruolo inoltre, la bianconera (10 – sei reti e quattro assist) è, con Linda Tucceri (11) una delle due che hanno partecipato ad almeno 10 marcature.



-Valentina Cernoia (CC) – Nessuna giocatrice ha segnato più gol da fuori area della bianconera nel campionato appena concluso (tre). Cernoia è inoltre, con Kamila Dubcovà, una delle due centrocampiste con più di cinque reti segnate e più di cinque assist serviti nella Serie A 21/22 (6+6 per la juventina).



- Sofia Cantore (ATT) – Tra le giocatrici che nella Serie A 21/22 hanno segnato almeno cinque gol e servito almeno cinque assist, l’attaccante del Sassuolo (settembre 1999) è la seconda più giovane dopo Chanté Dompig (2001) e quella con meno minuti disputati (1147).