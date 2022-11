CALCIATRICE DEL MESE AIC OTTOBRE '22



Amanda Nildén



Attualmente è ferma ai box per un infortunio che la terrà lontano dai campi per circa tre mesi il terzino dellaAmanda. La giocatrice però, prima dell'infortunio rimediato contro la Fiorentina era stata grande protagonista e per questo è stata eletta da AIC calciatrice del mese di ottobre. Di seguito l'immagine del riconoscimento per il terzino svedese.