La giornata si apre con un'atmosfera carica di emozioni per la Juventus Women, che oggi vive un momento speciale affrontando il Pomigliano tra le mura amiche di Biella. Il tecnico Montemurro ha deciso di schierare come titolare Martina, giocatrice determinata e appassionata che festeggia le sue 100 presenze indossando con orgoglio la maglia bianconera.Da Juventus.com:Contro il Pomigliano, il 9 dicembre 2023, Martina Lenzini taglia l'importante traguardo di 100 presenze in maglia bianconera; la classe ’98 diventa la nona giocatrice azzurra a tagliare il traguardo con la nostra maglia, 80 presenze contando l'ultima sono da titolare.STATS & FACTS.Martina è il sesto difensore dopo Lisa Boattin (185), Sara Gama (136), Cecilia Salvai (128), Tuija Hyyrynen (112) e Linda Sembrant (104) a raggiungere il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Juventus contando tutte le competizioni.11 delle 12 presenze con la Juventus di Martina Lenzini in Champions League sono arrivate dal primo minuto (escl. Qualif): solamente Lisa Boattin (19), Cecilia Salvai (15) ne contano di più dal primo minuto con la maglia della Juventus tra i difensori della classe ’98 nella competizione (11).Nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2021/22), solamente Arianna Caruso (53) ha collezionato più presenze con la maglia della Juventus di Martina Lenzini nella competizione (52).Nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2021/22), solo Lisa Boattin (68) ha intercettato più volte il pallone di Martina Lenzini nella competizione (55). Nello stesso periodo, la classe ’98 è la terza giocatrice bianconera per contrasti vinti (49) dietro a Arianna Caruso (59) e Lisa Boattin (55). (dato a prima della partita con il Pomigliano.Martina Lenzini ha segnato finora due reti in 99 presenze con la maglia della Juventus: una in Serie A (contro il Milan, il 30 aprile 2023) e una nelle qualificazioni alla Champions League (contro l’Okzhetpes, il 6 settembre scorso). In generale, nel 2023, contando tutte le competizioni, solamente Cecilia Salvai e Linda Sembrant (entrambe tre) hanno segnato di più della classe ’98 tra i difensori bianconeri (due).CONGRATULAZIONI, MARTINA!