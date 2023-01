Jasmine Mounecif has earned her first official call-up to the first team for the match against Cittadella! #CittadellaJuve pic.twitter.com/OdpIpEZKfG — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 4, 2023

LaWomen scenderà in campo domani alle 14.30 a Tombolato contro il Cittadella per l'esordio stagionale in Coppa Italia. Prima volta per le bianconere e prima volta anche per Jasmine, la centrocampista classe 2004 ha ottenuto la prima convocazione in prima squadra di Joe Montemurro ed è stata celebrata dai bianconeri tramite i profili social ufficiali. Di seguito il post