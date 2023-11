Traguardo personale a cifra tonda per Arianna. Ieri la giocatrice bianconera ha segnato contro il Como il 50° gol con la maglia dellain tutte le competizioni; la centrocampista classe 1999, inoltre, non trovava gol e assist in una singola gara di Serie A dal 24 aprile 2022 contro la Lazio (due reti e un passaggio decisivo in quel caso). Quello di Cecilia, invece, è stato il gol numero 600 realizzato dalla squadra femminile bianconera in tutte le competizioni.