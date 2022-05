Arianna Caruso e Martina Lenzini, giocatrici della Juventus Women, sono state inserite nella top 11 delle Under 23 del campionato italiano. Dal sito della FIGC:



Martina Lenzini (D) – La bianconera è la giocatrice che vanta la percentuale più alta di passaggi riusciti tra quelle che ne hanno effettuati almeno 800 nella Serie A 2021/22 (88%).



Arianna Caruso (CC) – La bianconera è la centrocampista che ha segnato più gol nel campionato appena concluso (otto) e la più giovane in questo ruolo ad aver preso parte ad almeno 10 marcature (due assist per la classe ’99 bianconera oltre alle otto reti).