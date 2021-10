Barbara Bonansea è una bandiera della Juventus Women e una giocatrice importantissima per il calcio italiano. E ieri nel match vinto contro la Roma in rimonta ha potuto festeggiare un gran bel traguardo con la maglia bianconera: quello delle 300 presenze totali in Serie A, messe in fila con il Torino, con il Brescia e naturalmente con la Juve.

Qui di seguito i complimenti a Bonansea da parte dei canali social ufficiali della Juve: