Supremazia. Difficile trovare un termine migliore per descrivere la parabola della Juventus Women nella sua breve storia, che quest'oggi si è arricchita di un altro trofeo con la vittoria in Coppa Italia contro la Roma. "La Juventus Femminile ha vinto il 10° trofeo della sua storia", scrive Opta su Twitter. "In generale, ha terminato con un successo il 71% delle competizioni nazionali a cui ha preso parte dalla sua nascita, nel 2017/18 (10 su 14)".