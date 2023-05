DaLa Juventus, dopo la sconfitta contro la Roma e il pareggio contro il Milan, potrebbe collezionare una striscia di tre gare consecutive senza vittorie per la prima volta nella sua storia in Serie A. In casa invece le bianconere sono reduci da tre successi di fila e non arrivano a quattro dal periodo tra ottobre 2018 e dicembre 2021 (33 in quel caso).