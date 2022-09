Dal sito ufficiale dellaCristiana Girelli ha realizzato cinque gol nelle prime quattro giornate di campionato (più di ogni altra giocatrice nella competizione); l’ultima giocatrice della Juventus a siglare cinque reti allo stesso punto del torneo era stata proprio lei nel 2020/21..Da quando gioca nella Juventus, Cristiana Girelli ha realizzato nove gol in Serie A contro il Sassuolo; contro nessuna avversaria ne conta di più nella competizione nel suo periodo in bianconero.Quello di Cristiana Girelli è stato il primo gol realizzato di testa dalla Juventus in questo campionato; di contro il Sassuolo ha subito tre reti con questo fondamentale, più di qualsiasi altra squadra nel torneo.