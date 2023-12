Numeri importanti per Lineth, autrice di una doppietta nel match di sabato tra. Oltre ad essere la calciatrice con più reti in questa Serie A (sette), l'olandese è anche l’unica con più di una marcatura multipla nel torneo in corso (tre). Lineth è stata inoltre la giocatrice che nella partita di sabato ha prodotto più tiri totali (cinque) e conclusioni in porta (tre); inoltre, solo la compagna di squadra Lindsay Thomas (11) ha giocato più palloni in area avversaria rispetto a lei (nove).