UN'ALTRA FINALE DI COPPA - Questa è la quarta finale raggiunta dalla Juve Women, tra Coppa Italia e Supercoppa, nel giro di 4 anni.



BB 3 SU 4 - Barbara Bonansea è l'unica giocatrice della Juve ad aver segnato almeno un gol in 3 delle 4 competizioni disputate quest'anno dalle biaconere. L'unica in cui non ha segnato è stata la Champions League.



IN SUPERCOPPA - Il gol di ieri è stato il secondo per Bonansea in Supercoppa: con la maglia del Brescia, aveva fatto gol alla Torres nel settembre 2012. È stato il secondo gol in Supercoppa anche per Cristiana Girelli, dopo quello alla Fiorentina a ottobre 2019.



CAPOCANNONIERE DI SEMPRE - La rete contro la Roma è stata la 45^ totale di Bonansea in tutte le competizini: è la miglior marcatrice di sempre della Juve.



GIRELLI VS. ROMA - Cristiana Girelli ha realizzato 3 reti nelle due ultime partite che ha giocato contro la Roma tra tutte le competizioni. In totale, la centravanti della Juve ha segnato 4 gol contro le giallorosse.