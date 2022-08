Numeri incredibili per laalla. Dal 2017/18 (anno del debutto nel massimo campionato) la squadra bianconera ha infatti vinto ognuna delle cinque gare d'esordio stagionale, con un totale di 16 reti segnate e solo una subita (contro l'Empoli nel 2-1 del settembre 2019). Su quest'ultimo fronte, tra le formazioni attualmente nel torneo, solo ilnel quinquennio ha fatto meglio, riuscendo a non incassare nemmeno un gol.In attesa della sfida di questa sera, ecco poi un'altra curiosità: ilè la sesta avversaria lombarda che la Juventus affronta in Serie A dopo. Le bianconere hanno vinto 17 partite contro squadre di questa regione (incluse le 10 più recenti), tre pareggi e due sconfitte (contro Brescia e Milan) completano il bilancio.