Altra giornata da ricordare per la. Grazie alla vittoria per 2 a 0 contro il, le ragazze di Joehanno infatti raggiunto quota, con 48 successi e solo 2 pareggi: un record incredibile per la Serie A femminile, in cui peraltro le bianconere hanno vinto tutte le ultime 34 partite. E alle porte c'è già un'altra importante sfida: mercoledì, infatti, la squadra incontrerà il Chelsea nella gara valida per la quinta giornata del girone di Champions League, andando a caccia dell'ennesimo trionfo.