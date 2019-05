Non solo la Juventus maschile, anche la Juve Women ha festeggiato i suoi trofei allo Stadium ieri sera. Una grande emozione, arrivata dopo una stagione intensa e vincente, che le ragazze bianconere hanno commentato così:



LAURA GIULIANI - «La serata di oggi è stata un ritorno alla memoria. Abbiamo avuto emozioni fortissime quando abbiamo giocato per la prima volta su questo campo, e le stesse emozioni le abbiamo avute stasera quando siamo tornate. Ricamminare negli stessi spogliatoi, vedere lo stadio per la seconda volta pieno e la gente che ti applaude, è uno spettacolo che noi non ci stanchiamo mai di vedere. Abbiamo cercato di continuare la striscia dell'anno scorso, siamo riuscite anche a portare a casa un trofeo importante che l'anno scorso ci è mancato, la Coppa Italia. Credo sia stato il coronamento della nostra stagione. La Champions? Credo che per un club come la Juventus non sia un traguardo tanto lontano. E' una società che su di noi sta investendo tanto, che ci crede, abbiamo la vicinanza del club e del Presidente, quindi credo che la strada sia tracciata e nel giro di qualche anno ci arriveremo anche noi».



SARA GAMA - «Oggi c'erano tante cose da celebrare e siamo contentissime di aver ricevuto qui la Coppa, mettendo la ciliegina su questa torta, già bella grossa… Questo è un momento è bellissimo perché è un'altra pietra miliare. E’ una fortuna che vivrà solo la nostra generazione, ne siamo felici e andiamo avanti: vogliamo migliorare il percorso in Champions, c'è una Supercoppa che ancora dobbiamo vincere. E' il bello dello sport. Champions? Abbiamo da scontare qualche anno di ritardo, ma non così tanti, perché noi abbiamo grossa conoscenza del calcio, quindi stiamo già accorciando il gap. Chiaramente, ci vuole del tempo: quest'anno abbiamo partecipato per la prima volta, forse potevamo fare meglio, poco importa; il prossimo anno la prima cosa da fare è passare il primo turno»



LISA BOATTIN - «Questo è stato uno Scudetto importantissimo, forse più difficile di quello dell'anno scorso, perché è vero che ripetersi è molto più complicato: inoltre, il campionato è stato sofferto perché non siamo partite benissimo, però poi ci siamo riprese alla grande». E aggiunge: «Sono orgogliosa di indossare questa divisa: noi conosciamo la storia della Juventus, sappiamo quanto è importante e sappiamo che stiamo scrivendo noi una nuova pagina per il calcio femminile. Io sono juventina ed è una cosa grande, non so neanche spiegarlo. Una sensazione bellissima- Stiamo iniziando a dimostrare solo adesso quanto è bello il calcio femminile, quanto è puro. A noi piace moltissimo vedere tanta gente, Juve-Fiorentina con 39000 spettatori è stata una cosa indescrivibile. Siamo solo all'inizio e speriamo che tutto questo possa essere un trampolino di lancio»



AURORA GALLI - «E' stato bello rimettere piede su questo campo straordinario, mi sono tornate alla mente tutte le emozioni vissute in Juventus-Fiorentina. Era la prima volta che succedeva una cosa del genere in Italia, e siamo state proprio noi a fare il primo passo. Il gol di Sofie poi è stato straordinario, al termine di una partita combattuta».



MARTINA ROSUCCI - «Ritornare oggi in questo campo e festeggiare con la squadra maschile è stata sicuramente un'emozione; per me, che sono juventina ancora di più. Mi sono molto emozionata a inizio partita con il saluto di Barzagli, che è un grande campione e una leggenda per questo club. Trovarmi alla fine a festeggiare accanto a lui e tutti gli altri è una cosa che sinceramente non potevo nemmeno sognare».