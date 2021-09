Ieri, l'ha proseguito il suo percorso di qualificazione ai Mondiali 2023 con una roboante vittoria per 5 a 0 contro la Croazia. A margine dell'incontro, le bianconere dell'Italia hanno potuto ritrovarsi con un'ex in forza alla Croazia, Doris. Questo il messaggio sui social del portiere, oggi in forza allo Sporting Lisbona: "Il calcio mi ha regalato tanti momenti belli e gioiosi della mia vita. Tutti trofei, gol, parate, sorrisi… Ma con sicurezza posso dire che piu bello regalo che mi ha dato siete voi. “A presto".